Бойцы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Для уничтожения склада задействовали 152-мм дивизионную самоходную гаубицу "Мста-С"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Степановка обнаружен замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Для уничтожения склада была задействована 152-мм дивизионная самоходная гаубица "Мста-С".

"В результате артиллерийского удара и детонации хранившихся боеприпасов, объект ВСУ уничтожен", - сказали в министерстве.