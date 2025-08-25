С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета и 79 473 беспилотных летательных аппарата противника

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 4 авиабомбы, 2 снаряда HIMARS и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.