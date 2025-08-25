25 августа, 12:07,
обновлено 25 августа, 12:11
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА ВСУ

Алексей Коновалов/ ТАСС
Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении. 

