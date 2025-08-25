Минобороны: освобождение села Запорожское лишило ВСУ опорного узла обороны

Российские военные также подавили огневые точки противника

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Освобождение села Запорожское в Днепропетровской области бойцами 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" лишило ВСУ очередного опорного узла обороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника еще одного опорного узла обороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе освобождения населенного пункта активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. "В ходе боя было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов", - сказали в ведомстве.