Уничтожены бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили два бронетранспортера производства Франции и США в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе контроля за ближним тылом противника, операторами БПЛА Южной группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевых бронированных машины противника - бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro", - сказано в сообщении.

В районе села Иванополье операторы БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады поразили вражеский полевой склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, обеспечивавший ведение разведки и корректировки артиллерии Вооруженных сил Украины. Кроме того, уничтожены два миномета.