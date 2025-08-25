Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ прокомментировал продвижение российских войск на красноармейском направлении

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинское командование пытается любыми способами удержать позиции у Красноармейска. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

"Раньше противник пытался бросить все ресурсы на какой-то участок, чтобы нас заставить оттянуть туда свои силы и ресурсы. Видать, поняв, что мы никуда не отвлекаем основные свои наступательные ресурсы, сейчас противник решил любыми путями отстоять это направление. Я так думаю, что с теми темпами, которые у нас сейчас есть, в скором будущем мы увидим там очень серьезный результат", - отметил Алаудинов, комментируя продвижение российских войск на красноармейском направлении.

Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что наиболее тяжелая ситуация для украинских войск сложилась именно на данном направлении, а по словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) потеря города станет катастрофой для Украины.