В Минобороны отметили, что российские артиллеристы уничтожили на этом же направлении боевую технику ВСУ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие-мотострелки группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт украинских боевиков на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков стремительным броском через открытое поле выехал к позициям противника и атаковал его с ходу огнем прямой наводкой из 30-мм автоматической спаренной пушки 2А72. Приблизившись к вражеским укреплениям, военнослужащие осуществили высадку штурмовиков. Действия экипажа БМП-3 мотострелкового полка позволили успешно овладеть нашим штурмовикам опорным пунктом противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллеристы группировки нанесли мощный удар по району сосредоточения ВСУ на этом же направлении. Расчет РСЗО "Ураган" оперативно прибыл на огневую позицию и навел установку на цель, после чего выполнил залп 220-мм снарядами с дистанции более 25 км.

"В результате удара уничтожены - огневые позиции и боевая техника украинских националистов. Контроль поражения целей подтвердил оператор беспилотного летательного аппарата", - подчеркнули в ведомстве.