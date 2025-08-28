Космический конвой для фронта

Очередной гуманитарный конвой был выполнен с 7 по 14 августа. Маршрут проходил через девять регионов нашей страны и составил около 4 тыс. км: Москва — Орел — Конышевка — Льгов — Обоянь — Белгород — Старобельск — Луганск — Счастье — Рубежное — Брянка — Лутугино — Антрацит — Красный Луч — Макеевка — Донецк — Ростов-на-Дону — Москва.
Самое необходимое
"Мы можем привезти несколько фур тушеной говядины, одеяла и подушки, только это все отправится на склад, потому что тыловое снабжение армии сейчас налажено очень хорошо. А можем привезти то, в чем есть нужда всегда", — рассказывает старший гуманитарной группы, руководитель подведомственной Роскосмосу ассоциации "Щит и меч" Денис Дылдин.
Дылдин регулярно на связи с подразделениями. Бойцы направляют ему список того, что необходимо, и далее он передает это в предприятия, которые и занимаются сбором помощи. Запросы без излишеств — все необходимое и в основном то, что быстро тратится. Так, несколько подразделений БПЛА, которые посетил гуманитарный конвой, запросили комплектующие для ударных беспилотников — системы сброса, хвостовики и поражающие элементы. Все это производят предприятия своими силами — на 3D-принтерах, станках с ЧПУ и собственными руками. Помимо этого, постоянным спросом пользуются бензиновые генераторы, планки Пикатини и специальные одеяла, блокирующие тепловое излучение.
"70% того, что мы везем, произведено нашими предприятиями. Специалисты, рабочие, инженеры, имеющие определенные компетенции, сами вызвались помогать. Кто-то печатает, кто-то создает модели, кто-то готовит машины, которые мы передаем. Отклик огромный", — добавляет Дылдин.
Еще в первые месяцы спецоперации Роскосмос провел анализ потребностей бойцов, отправляющихся на полигоны и в зону СВО. И большинство предприятий ракетно-космической отрасли начали поиск технических решений и производство непрофильной, но такой необходимой для военнослужащих продукции.
Организация оперативного штаба, состоящего из руководителей департаментов и представителей ассоциации "Щит и меч", позволила в кратчайшие сроки организовать поставки гуманитарной помощи на СВО. Первые образцы были отправлены на фронт уже в ноябре 2022 года.
Не смог оставить фронт
За рулем конвоя — сотрудники предприятий госкорпорации. Они тоже вызвались везти груз по собственной инициативе. Один из водителей — Евгений, сотрудник "Щита и меча". Успел и повоевать. Был призван в рамках мобилизации в 2023 году.
"Я служил еще в Чечне, имею офицерское звание. Поэтому, когда пришла повестка, сразу понял, что стране нужен мой офицерский опыт. Попал в артиллерию, на запорожское направление, как раз перед "контрнаступом" (попытка ВСУ организовать контрнаступление летом 2024 года — прим. ТАСС)", — рассказывает Евгений.
За несколько месяцев он смог дорасти от младшего офицера до врио командира артиллерийского батальона. Но потом по месту, где он находился, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS.
Но фронт Евгений не бросил. Теперь ездит к подразделениям, в том числе и к тому, в котором служил сам.
Для другого водителя — Арсена из Дагестана — это тоже не первый выезд. Он сотрудник ЦЭНКИ. На фронте не был из-за превышения предельного возраста. "У меня несколько дочерей, несколько сыновей. Мы живем в мире. В Москве, в Дагестане, в других городах и регионах России. Все из-за этих парней, которые служат там. Как мы можем оставаться в стороне. Конечно, я сам вызвался, когда услышал", — рассказал Арсен.
"Помогаю тем, кто защищает мой дом"
"Это все — мои родные улицы. Вот тут был автовокзал, — показывает Дылдин на остов крупного здания, — в него прилетела ракета с украинской стороны. Причем прилетела, когда они (ВСУ) отступили, а ВС РФ еще не дошли. Вот вся их природа. Они, когда уходили, вообще наотмашь били по городу. Со всего, что есть".
Старший группы — Денис Дылдин — сам родился в Рубежном в ЛНР. Сейчас в каждую поездку в прифронтовые регионы заезжает и в Рубежное и соседний Северодонецк. Тут его ждут и родственники, оставшиеся дома, несмотря на годы гонений со стороны украинских властей и силовиков, и бойцы, освободившие и защищающие его родные места.
Во время небольшой поездки по городу Дылдин вспомнил, как в детстве на велосипеде ездил в Кременское лесничество, за которое сейчас идут ожесточенные бои. А затем приехал в неприметный гараж, где встретился с бойцами одной из бригад спецназа.
"Денис приехал сюда в первый раз через несколько недель после того, как отгремели бои. Приехал проверить семью. Но тем не менее вся его машина была набита помощью для бойцов, которые освобождали Рубежное. С тех пор и дружим", — рассказал один из бойцов во время разгрузки машины.
Помимо коробок с гуманитарной помощью, подразделению спецназа передали машину, которая в ближайшее время будет выполнять не космические, а боевые задачи.
Не фронтом единым
Помимо помощи фронту и врачам, Роскосмос поддерживает социальные учреждения Донбасса. Помощь была доставлена в детский дом города Антрацита в ЛНР. Ее собирали и предприятия госкорпорации, и подшефные организации "серебряных волонтеров". В коробках — игрушки, одежда, лакомства для детей.
"Гостинцев привезут, и вещи, и одежду, и бытовую химию, и вкусняшки для детей. Помимо того, что очень помогают в финансовом плане, в прошлом году нам очень хорошо помогли по пожарной безопасности. Мы просили, мы обращались. Теперь у нас с этим проблем нет, в достаточном количестве все есть, разместили по ГОСТу", — рассказала директор детского дома Ольга Телечко, добавив, что получатели помощи увидят ее только в сентябре: сейчас все воспитанники на отдыхе в Кисловодске.
В этот раз, говорит Ольга, привезли тоже все нужное к новому учебному году.
Сегодня группа наших волонтеров во взаимодействии с коллегами из всех предприятий ракетно-космической промышленности выполняют сбор груза и ежемесячные поездки вдоль линии боевого соприкосновения от Брянской области до отдаленных уголков Запорожской области, доставляя необходимые товары и изделия бойцам непосредственно в пункты их временной дислокации.
Валерий Стурит