Космический конвой для фронта

Сотни коробок, мужчины в тактической форме, сверяющие их со списком, несколько десятков маскировочных сетей. Такую картину не ожидаешь увидеть во дворе главного офиса Роскосмоса. Этот гуманитарный конвой для российских подразделений и мирных жителей собрали сотрудники предприятий госкорпорации. С начала специальной военной операции она, как другие предприятия страны, включилась в организацию помощи подразделениям. Корреспондент ТАСС отправился вместе с конвоем на передовую

Очередной гуманитарный конвой был выполнен с 7 по 14 августа. Маршрут проходил через девять регионов нашей страны и составил около 4 тыс. км: Москва — Орел — Конышевка — Льгов — Обоянь — Белгород — Старобельск — Луганск — Счастье — Рубежное — Брянка — Лутугино — Антрацит — Красный Луч — Макеевка — Донецк — Ростов-на-Дону — Москва.

© Валерий Стурит/ ТАСС

Самое необходимое

"Мы можем привезти несколько фур тушеной говядины, одеяла и подушки, только это все отправится на склад, потому что тыловое снабжение армии сейчас налажено очень хорошо. А можем привезти то, в чем есть нужда всегда", — рассказывает старший гуманитарной группы, руководитель подведомственной Роскосмосу ассоциации "Щит и меч" Денис Дылдин.

Дылдин регулярно на связи с подразделениями. Бойцы направляют ему список того, что необходимо, и далее он передает это в предприятия, которые и занимаются сбором помощи. Запросы без излишеств — все необходимое и в основном то, что быстро тратится. Так, несколько подразделений БПЛА, которые посетил гуманитарный конвой, запросили комплектующие для ударных беспилотников — системы сброса, хвостовики и поражающие элементы. Все это производят предприятия своими силами — на 3D-принтерах, станках с ЧПУ и собственными руками. Помимо этого, постоянным спросом пользуются бензиновые генераторы, планки Пикатини и специальные одеяла, блокирующие тепловое излучение.

"70% того, что мы везем, произведено нашими предприятиями. Специалисты, рабочие, инженеры, имеющие определенные компетенции, сами вызвались помогать. Кто-то печатает, кто-то создает модели, кто-то готовит машины, которые мы передаем. Отклик огромный", — добавляет Дылдин.

Еще в первые месяцы спецоперации Роскосмос провел анализ потребностей бойцов, отправляющихся на полигоны и в зону СВО. И большинство предприятий ракетно-космической отрасли начали поиск технических решений и производство непрофильной, но такой необходимой для военнослужащих продукции.

Организация оперативного штаба, состоящего из руководителей департаментов и представителей ассоциации "Щит и меч", позволила в кратчайшие сроки организовать поставки гуманитарной помощи на СВО. Первые образцы были отправлены на фронт уже в ноябре 2022 года.

Не смог оставить фронт

За рулем конвоя — сотрудники предприятий госкорпорации. Они тоже вызвались везти груз по собственной инициативе. Один из водителей — Евгений, сотрудник "Щита и меча". Успел и повоевать. Был призван в рамках мобилизации в 2023 году.

"Я служил еще в Чечне, имею офицерское звание. Поэтому, когда пришла повестка, сразу понял, что стране нужен мой офицерский опыт. Попал в артиллерию, на запорожское направление, как раз перед "контрнаступом" (попытка ВСУ организовать контрнаступление летом 2024 года — прим. ТАСС)", — рассказывает Евгений.

За несколько месяцев он смог дорасти от младшего офицера до врио командира артиллерийского батальона. Но потом по месту, где он находился, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS.

Я несколько дней пролежал в коме, потом было долгое, почти годовое восстановление. Я смог почти полностью восстановиться. Но на фронт меня, конечно, не взяли. Комиссовали по состоянию здоровья Евгений

Но фронт Евгений не бросил. Теперь ездит к подразделениям, в том числе и к тому, в котором служил сам.

Для другого водителя — Арсена из Дагестана — это тоже не первый выезд. Он сотрудник ЦЭНКИ. На фронте не был из-за превышения предельного возраста. "У меня несколько дочерей, несколько сыновей. Мы живем в мире. В Москве, в Дагестане, в других городах и регионах России. Все из-за этих парней, которые служат там. Как мы можем оставаться в стороне. Конечно, я сам вызвался, когда услышал", — рассказал Арсен.

"Помогаю тем, кто защищает мой дом"

"Это все — мои родные улицы. Вот тут был автовокзал, — показывает Дылдин на остов крупного здания, — в него прилетела ракета с украинской стороны. Причем прилетела, когда они (ВСУ) отступили, а ВС РФ еще не дошли. Вот вся их природа. Они, когда уходили, вообще наотмашь били по городу. Со всего, что есть".

Старший группы — Денис Дылдин — сам родился в Рубежном в ЛНР. Сейчас в каждую поездку в прифронтовые регионы заезжает и в Рубежное и соседний Северодонецк. Тут его ждут и родственники, оставшиеся дома, несмотря на годы гонений со стороны украинских властей и силовиков, и бойцы, освободившие и защищающие его родные места.

Во время небольшой поездки по городу Дылдин вспомнил, как в детстве на велосипеде ездил в Кременское лесничество, за которое сейчас идут ожесточенные бои. А затем приехал в неприметный гараж, где встретился с бойцами одной из бригад спецназа.

"Денис приехал сюда в первый раз через несколько недель после того, как отгремели бои. Приехал проверить семью. Но тем не менее вся его машина была набита помощью для бойцов, которые освобождали Рубежное. С тех пор и дружим", — рассказал один из бойцов во время разгрузки машины.

© Валерий Стурит/ ТАСС

Помимо коробок с гуманитарной помощью, подразделению спецназа передали машину, которая в ближайшее время будет выполнять не космические, а боевые задачи.

Не фронтом единым

Помимо помощи фронту и врачам, Роскосмос поддерживает социальные учреждения Донбасса. Помощь была доставлена в детский дом города Антрацита в ЛНР. Ее собирали и предприятия госкорпорации, и подшефные организации "серебряных волонтеров". В коробках — игрушки, одежда, лакомства для детей.

"Гостинцев привезут, и вещи, и одежду, и бытовую химию, и вкусняшки для детей. Помимо того, что очень помогают в финансовом плане, в прошлом году нам очень хорошо помогли по пожарной безопасности. Мы просили, мы обращались. Теперь у нас с этим проблем нет, в достаточном количестве все есть, разместили по ГОСТу", — рассказала директор детского дома Ольга Телечко, добавив, что получатели помощи увидят ее только в сентябре: сейчас все воспитанники на отдыхе в Кисловодске.

В этот раз, говорит Ольга, привезли тоже все нужное к новому учебному году.

Сегодня группа наших волонтеров во взаимодействии с коллегами из всех предприятий ракетно-космической промышленности выполняют сбор груза и ежемесячные поездки вдоль линии боевого соприкосновения от Брянской области до отдаленных уголков Запорожской области, доставляя необходимые товары и изделия бойцам непосредственно в пункты их временной дислокации.

Валерий Стурит