Операторы ЮВО уничтожают разведывательные БПЛА ВСУ дистанционным подрывом

В Минобороны сообщили, что оперативное реагирование позволяет уничтожать разведывательные дроны ВСУ на подлете к позициям российских войск, что способствует скрытному маневрированию подразделений и техники на линии боевого соприкосновения с противником

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа сбивают разведывательные беспилотники противника с помощью FPV-дронов с дистанционным подрывом в воздухе на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА получают данные о подлете к позициям российских войск разведывательных беспилотников ВСУ и оперативно готовят дроны-перехватчики. Вылетают в заданный квадрат и визуально обнаруживают "крыло" противника в воздухе. После чего на максимальной скорости сближаются с БПЛА противника и дистанционно подрывают заряд который наносит повреждения управлению дрона противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, оперативное реагирование позволяет уничтожать разведывательные дроны ВСУ на подлете к позициям российских войск. Это, в свою очередь, способствует скрытному маневрированию подразделений и техники на линии боевого соприкосновения с противником.

"Цель обнаруживается радиолокационной станцией. Дается конкретный населенный пункт, либо квадрат, где проходит цель, ее высота. Мы сразу реагируем - поднимаем птицу (беспилотник - прим. ТАСС) поднимаемся на одинаковую высоту с противником и идем на перехват", - рассказал оператор ударных БПЛА с позывным Сява.