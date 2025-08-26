В российских силовых структурах сообщили, что 57 депортированных из Польши украинцев сразу доставили в ТЦК

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Депортация порядка 50 украинских беженцев наглядно показывает, что Евросоюз намерен избавиться от них, а всех украинских мужчин призывного возраста передать территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские власти депортируют из страны 57 украинцев и 6 белорусов по итогам беспорядков на концерте исполнителя Макса Коржа в Варшаве 9 августа.

"Случай с депортацией порядка 50 молодых бандеровцев из Польши наглядно показывает стремление Европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев. Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а пушечное мясо на самой Украине заканчивается. В связи с этим Европа создаст все условия, чтобы мужчины призывного возраста вернулись на родину в лапы ТЦК", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным украинских СМИ, всех депортированных мужчин сразу же отправили в ТЦК. Такая ситуация, привел в пример собеседник ТАСС, произошла и с 40 украинцами, которых Россия депортировала через Грузию, - тех, кто на момент начала СВО отбывал наказание в тюрьмах Донбасса и Новороссии, и у них закончился срок. "Всех после прохождения медосмотра сражу же отправили в ТЦК. Дальнейшая их судьба очевидна", - пояснил собеседник.