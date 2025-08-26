Это в два раза больше, чем за предыдущие годы СВО, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тысячи украинских мужчин призывного возраста задержали на границе с Белоруссией с начала года. Это в два раза больше, чем за предыдущие годы СВО, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"По данным статистики украинской погранслужбы, в 2025 году на границе с Белоруссией задержали почти тысячу граждан Украины призывного возраста. Это вдвое больше, чем за все предыдущие годы с начала СВО", - указал собеседник агентства.

Так, по его данным, в 2022 году на границе был задержан 61 человек, в 2023 - 26, а в 2024 году - 336. Он отметил, что перспектива депортации из Европы и отправкой в ряды ВСУ заставляет людей, "заплативших огромные деньги, чтобы сбежать из Украины в Европу", убегать в Белоруссию.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что всплеск желающих пересечь границы пришелся на 2024 год - после провалившегося контрнаступления ВСУ. "Тогда стало понятно, что потери в ВСУ огромные, ТЦК начали с утроенной силой принудительно набирать граждан на службу в ВСУ, а в Европе заговорили о необходимости вернуть украинцев мужского пола на родину", - отметил он.