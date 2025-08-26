Расчет выполнял задачу по поддержке действий российских подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы противника

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Гвардии сержант Сергей Василистов уничтожил летевший на реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" вражеский ударный беспилотник и тем самым спас расчет системы от гибели. Об этом сообщили в Минобороны России.

Гвардии сержант Василистов действовал в составе расчета "Града", который выполнял задачу по поддержке действий российских подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ.

"Находясь на позиции, гвардии сержант Василистов вел визуальное наблюдение за воздушной обстановкой, в ходе которого им был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Классифицировав воздушную цель как вражеский FPV-дрон Сергей своевременно предупредил личный состав о появлении беспилотника, а затем при попытке противника атаковать российскую РСЗО открыл огонь по цели из стрелкового оружия. Беспилотный дрон-камикадзе был поражен и упал, не причинив вреда личному составу и технике", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действия гвардии сержанта поспособствовали сохранению жизни российских военнослужащих и выполнению задачи по уничтожению вражеского пункта управления БПЛА.

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге младшего сержанта Дмитрия Ермоленко. Он, командуя расчетом гаубицы "Мста-С", выполнял боевую задачу по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств украинских боевиков в глубине их обороны. "Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки, находясь на подготовленной огневой позиции, расчет гаубицы в течение короткого времени уничтожил пункт временной дислокации противника, чем нанес ему значительные потери в технике и живой силе. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопления резервов и перехода противника в наступление", - отметили в Минобороны.

Действия младшего сержанта позволили нанести урон подразделению ВСУ, что существенно ослабило вражескую оборону и поддержало продвижение российских войск.