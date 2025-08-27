Сборную ВС РФ представляли девять военнослужащих

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Представители сборной Вооруженных сил РФ заняли первое место в общекомандном зачете на международных соревнованиях среди военных-параспортсменов в Эквадоре, выиграв золотые медали в 15 дисциплинах, сообщили в Минобороны России.

В церемонии награждения участников соревнований приняли участие начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и депутат Госдумы Герой России Дмитрий Саблин.

"Я рад приветствовать победителей и призеров второго чемпионата мира по параатлетике и первого чемпионата мира по трейл-ориентированию Международного совета военного спорта (CISM), которые состоялись в Эквадоре и в которых приняли участие военнослужащие из семи государств. Отмечу, что наша сборная выступала под российским флагом и в неофициальном медальном зачете одержала убедительную победу", - сказал Зыков.

С 18 по 24 августа в столице Эквадора Кито проходил второй чемпионат мира CISM по параатлетике и первый чемпионат мира по трейл-ориентированию среди военных параспортсменов. Сборную ВС РФ представляли девять военнослужащих. По итогам чемпионатов мира россияне заняли первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав 15 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Второе место у параспортсменов Бразилии, третье - у Эквадора. Также в соревнованиях принимали участие представители Греции, Испании, Италии и Перу.

Наибольшее количество золотых медалей российской сборной принесли победы старшего лейтенанта Сергея Макаренкова в дисциплинах "бег 100 м", "бег 200 м", "прыжок в длину", лейтенанта Болата Косумова ("бег 200 м", "бег 400 м", "бег 800 м") и лейтенанта Сергея Таныгина ("бег 800 м", "бег 1500 м", "бег 5000 м"). Кроме того, отличились гвардии подполковник Антон Эксанов, лейтенант Алексей Карелин, гвардии лейтенант Петр Горяинов, гвардии капитан Артем Курилко, подполковник Артемий Репкин и капитан Илья Мищенко.