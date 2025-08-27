МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Экипажи кораблей Каспийской флотилии окончили проведение двусторонних зачетно-тактических учений (ЗТУ) корабельных групп в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе флотилии.

В пресс-службе напомнили, что в учениях приняли участие 10 боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.

"На Каспийской флотилии завершилось ЗТУ разнородных тактических групп в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. В ходе ЗТУ экипажи кораблей выполнили учебно-боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям условного противника", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, целью учений являлась отработка различных вариантов действий корабельных тактических групп Каспийской флотилии.

Там уточнили, что в ходе отработки противовоздушной обороны военнослужащие с помощью корабельных систем радиолокационного наблюдения обнаружил воздушную цель. В свою очередь, Расчеты зенитных артиллерийских комплексов "Палаш" взяли ее на сопровождение, после чего экипажи кораблей произвели захват цели и уничтожили "противника" в воздухе совместным огнем. В рамках учений также были обнаружены и поражены корабельными артиллерийскими орудиями надводные цели, имитировавшие отряд кораблей условного противника.

"На завершающем этапе ЗТУ были выполнены залпы из артиллерийских корабельных установок по береговым целям, имитирующим "вражеские" укрепрайоны. Средства объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение цели условного противника", - добавили в пресс-службе.