МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" отслеживают передвижения ВСУ в Херсонской области в режиме реального времени, используя беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Благодаря работе беспилотных летательных аппаратов военнослужащие, подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Так, разведывательным дроном Zala было выявлено передвижение техники и живой силы ВСУ вдоль лесополосы на правом берегу Днепра. Соответствующие координаты врага были переданы на пункт управления "Ланцета". Как отметили в военном ведомстве, спустя несколько десятков минут расчет барражирующего боеприпаса уничтожил место скопления украинских боевиков, которое оказалось мобильным пунктом управления беспилотниками.

"Задачи нашего подразделения, в основном, состоят в поражении целей противника. Сначала выявляют разведчики цели, передают нам координаты. Мы запускаем изделие, сейчас в данный момент 51 [беспилотник запустили], и наносим поражение, огневое поражение цели. Цели для работы, в основном, у нас - ствольная артиллерия, САУшки, "танчики", ББМ (боевые бронированные машины - прим. ТАСС) и также все средства РЛС, РЭБ", - рассказал командир отделения ударного БПЛА с позывным Морж.