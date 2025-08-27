МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минометчики Восточной группировки войск уничтожили украинские позиции на южно-донецком направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении расчеты 120-мм минометов группировки войск "Восток" уничтожили позиции противника", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили огневые точки и наблюдательные посты ВСУ в районе лесополосы. По полученным от операторов дронов координатам минометчики нанесли серию прицельных ударов. В результате выполненной огневой задачи опорный пункт противника был уничтожен.