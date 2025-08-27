МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили личный состав и бронетехнику противника в зоне ответственности группировки "Восток". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.