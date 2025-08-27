Практически в каждое подразделение, принимающее участие в боевых действиях на передовой, уже поставляются дроны на оптоволокне, рассказал генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. России удалось создать существенный перевес в разработке, производстве и применении дронов на оптоволоконном управлении по сравнению с Украиной. Аппараты, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления, сейчас поставляются практически в каждое российское подразделение, сообщил ТАСС эксперт в области беспилотной авиации, генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

"Множество разработчиков в России сразу увидели большое преимущество оптоволоконных дронов, поскольку у них нет активного видеопередатчика, который не дает в эфир сигнал и, соответственно, не дает себя обнаружить. Вторая сторона медали в том, что эти дроны действительно не могут заглушить средства радиоэлектронной борьбы, потому что управление происходит через оптоволоконный кабель. Соответственно, производители дронов начали координироваться со специалистами в этой области. Мы также быстро выявили преимущества оптоволокна и начали внедрять в свои изделия оптоволоконное управление", - отметил специалист.

Федоров подчеркнул, что в отношении применения оптоволоконных аппаратов Россия сейчас существенно опережает Украину. "Практически в каждое подразделение, принимающее участие в боевых действиях на передовой, уже поставляются дроны на оптоволокне. Множество отечественных производителей дронов производят оптоволоконные катушки, мы активно все это внедряем и соответственно наращиваем объемы. За счет того, что российские специалисты увидели большое преимущество оптоволоконных изделий раньше противника, мы успели нарастить большой объем производства и скорость внедрения. Все это позволило создать существенный перевес над украинцами при работе с этими дронами", - сказал он.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Украина проигрывает России гонку беспилотных летательных аппаратов на фоне разработки Москвой дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. В сообщении телеканала отмечается, что ВС РФ начали раньше применять беспилотники на оптоволокне, чем Украина, обеспечив себе лидерство в этой области.