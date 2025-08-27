Над регионами России за ночь сбили 26 украинских беспилотников

Из них 15 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Ростовской области, 4 БПЛА - над территорией Орловской области, 3 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области и 2 БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в ведомстве.