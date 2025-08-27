Цель была поражена точным ударом расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск в ближнем тылу противника уничтожили пункт управления вражескими БПЛА и полевой склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА Южной группировки войск в ходе обследования территории в ближнем тылу противника обнаружили и при поддержке ударных БПЛА и артиллерийских расчетов уничтожили пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами и полевой склад горюче-смазочных материалов", - сказали в ведомстве.

В населенном пункте Кузьминовка операторы БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили домостроение, используемое украинскими боевиками как пункт управления БПЛА. Точным ударом расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была поражена. Попадание спровоцировало возгорание, которое повлекло за собой детонацию хранящегося на пункте управления боекомплекта. Позиция противника была полностью уничтожена, добавили в Минобороны.

© Минобороны России

Также в зоне ответственности 85-й отдельной мотострелковой бригады был обнаружен полевой склад ГСМ, откуда горючее доставлялось на ближайшие позиции одиночными бойцами противника. Точным попаданием ударного БПЛА резервуар с ГСМ был уничтожен, а ВСУ лишились возможности использования генераторов для обслуживания средств связи, разведки и корректировки.

Кроме того, на константиновском направлении в лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА группировки обнаружили пункт управления БПЛА. В результате огневого поражения пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен. Также в течение суток были обнаружены и уничтожены с использованием FPV-дронов два октокоптера R-18 ВСУ.