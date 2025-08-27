Марочко: ВС РФ зачистили северо-запад Часова Яра

Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение у Ступочек, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Российские подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в Донецкой Народной Республике и вышли за пределы города. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, армия РФ также улучшила тактическое положение у Ступочек.

"В ходе активных боевых действий наши подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за его пределы. <…> Кроме того, ВС РФ улучшили тактическое положение севернее населенного пункта Ступочки", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что у Майского армия РФ заняла ряд ключевых высот, что позволило увеличить зону контроля. Кроме того, на участке между Майским и Николаевкой бойцы ВС РФ взяли под физический контроль участок трассы протяженностью 3 км.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на славянско-краматорскую агломерацию.