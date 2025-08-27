В Минобороны РФ уточнили, что потери противника составили до отделения пехоты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожили танк и живую силу ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в жилой застройке населенного пункта Плещеевка был выявлен пункт временной дислокации ВСУ. Также в районе н. п. Константиновка обнаружена закрытая огневая позиция танка ВСУ. По координатам выявленных целей были нанесен артиллерийский удар", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что цели были уничтожены, потери противника при этом составили танк и до отделения пехоты.