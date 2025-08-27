Расчет БПЛА Южной группировки уничтожил наземный дрон снабжения ВСУ

В Минобороны РФ подчеркнули, что постоянный контроль с воздуха с целью пресечения попыток подвоза боеприпасов и провизии создает все более сложные условия для передовых подразделений противника

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Расчет БПЛА группировки войск "Южная" выявил и уничтожил наземный беспилотник, осуществлявший снабжение ВСУ боеприпасами и провизией, а также укрытие личного состава противника возле Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА было обнаружено движение роботизированной платформы снабжения ВСУ, перемещавшейся из тылового района к передовой. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики также вскрыли укрытие личного состава противника. Налетом ударных БПЛА обе цели были уничтожены", - следует из сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что постоянный контроль с воздуха с целью пресечения попыток подвоза боеприпасов и провизии, а также ротации личного состава ВСУ создает все более сложные условия для передовых подразделений противника.