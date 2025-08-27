Уничтожены два снаряда HIMARS и две авиабомбы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 2 авиабомбы, 2 снаряда HIMARS и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 826 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 968 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 480 единиц специальной военной автомобильной техники.