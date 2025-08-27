Центральная группировка ликвидировала более 400 украинских солдат

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 275 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял свыше 175 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 230. Действиями группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено до 190 и более 400 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 215 солдат в зоне группировки "Восток" и более 65 в зоне ответственности группировки "Днепр".

Кроме того, противник потерял 16 боевых бронированных машин, танк и 17 артиллерийских орудий.