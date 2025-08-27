Российские военные атаковали пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение по местам сборки и пунктам управления беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах.