"Калашников" запустит производство дронов проекта "Архангел"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" предоставит свои мощности предприятию народного ВПК "Архангел" для выпуска беспилотников, "крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" объединяет усилия с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" для запуска в производство на мощностях концерна дронов, крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции. В рамках подписанного меморандума компания "Архангел" будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО, а концерн обеспечит их выпуск", - говорится в сообщении.

В "Калашникове" добавили, что совместно с "Архангелом" планируется проводить подготовку операторов БПЛА самого концерна и беспилотников других производителей, а также инструкторского состава.