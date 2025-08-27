В Казани представили детектор дронов с перехватом видео с БПЛА

Поставка этой разработки в российские войска планируется в сентябре, сообщил директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Детектор БПЛА "ПТ-02", способный перехватить и вывести видео с FPV-дрона противника, представила компания "Элтех-Юг" на выставке "Дрон экспо - 2025" в Казани, передает корреспондент ТАСС.

"Как только он поймает видео с вражеского беспилотника, после того, как уловит сигнал, он сразу же выдает его на экран. То есть, если увидите на картинке машину - сразу поймете, по кому работает противник, и сможете сразу сориентироваться", - рассказал генеральный директор компании-разработчика Александр Камин. Он добавил, что поставка разработки в российские войска планируется в сентябре.

Диапазон сканирования составляет от 400 до 6 400 МГц. Кроме того, детектор оснащен системой дублирования антенного входа, что позволяет следить за обстановкой в радиусе 1 км и, одновременно, точечно детектировать цель, не прерывая общего мониторинга.