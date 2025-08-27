В Казани представили инициатор подрыва при ударе любой частью боеприпаса

Устройство также оборудовано предохранителем от случайного срабатывания, сообщил директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Инициатор подрыва боеприпаса от столкновения любой его части с поверхностью, распечатанный на 3D-принтере, представила компания "Элтех-Юг" на выставке "Дрон экспо - 2025" в Казани, сообщает корреспондент ТАСС.

Как пояснил ТАСС генеральный директор компании-разработчика Александр Камин, используемые на данный момент "усики" или щупы, установленные на боеприпасы для инициации подрыва, требуют прямого столкновения с поверхностью. Случается, что при отклонении боеприпас может не сработать.

"Устройство позволяет инициировать взрыв при столкновении любой части дрона [с поверхностью] - будь то боковая часть или задняя. Инициатору достаточно одного удара, чтобы инициировать подрыв с помощью электродетонатора, а установить его можно на любую часть боеприпаса - главное, чтобы была вибрация от удара", - рассказал Камин, добавив, что на устройстве установлен предохранитель от случайного срабатывания.