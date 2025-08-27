Бойцы "Рубикона" поразили БПЛА и автомобильную технику ВСУ

Военнослужащие центра в том числе сбили разведывательные дроны FlyEye польского производства, отметили в Минобороны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили беспилотники самолетного типа, автомобильную и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные FlyEye (производства Польши), "Лелеки", "Мара" и Raybird, дрон-"камикадзе" RAM-2X, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark", - сказали в оборонном ведомстве.

Минобороны также опубликовало кадры поражения дроноводами "Рубикона" автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи ВСУ и кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции.