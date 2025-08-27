Кроме того, российские войска уничтожили машину подвоза боекомплекта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили две минометные позиции, а также автомобиль и склад с боеприпасами противника в Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА 98-й воздушно-десантной дивизии в ходе разведки в районе н. п. Стенки обнаружили и уничтожили попаданием ударного БПЛА 120-мм миномет противника. Еще одну огневую позицию вражеского миномета выявили в полуразрушенном частном домостроении н. п. Северск разведчики 2-й отдельной артиллерийской бригады 3-й армии Южной группировки войск. Мощным артиллерийским налетом 152-мм расчетом "Мста-Б" цель была поражена вместе с укрытием", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве также рассказали об уничтожении автомобиля и полевого склада противника в районе Северска. "Операторы БПЛА 6-й отдельной мотострелковой бригады (казачьей) 3-й общевойсковой армии провели налет ударных БПЛА в районе н. п. Северск. В результате налета была поражена машина подвоза боекомплекта в самом населенном пункте, а также замаскированный склад военного имущества ВСУ в прилегающей лесопосадке", - сообщили в МО РФ.