27 августа, МОСКВА. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й артиллерийской бригады и 6-го инженерно-саперного полка с присвоением почетных наименований "гвардейские".

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава <...> в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства уверен, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.

Президент пожелал военным крепкого здоровья и успехов.