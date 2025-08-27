Украинский ресурс по мониторингу боевых действий проигнорировали освобождение российскими войсками Дегтярного Харьковской области, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Украинская армия утратила контроль над всей правобережной частью Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"То ли из-за лени, то ли от некомпетентности украинский мониторинговый ресурс упорно не признает утрату ВСУ всей правобережной части Волчанска. Но они согласны с тем, что бойцы "Севера" форсировали реку Волчья и расширяют плацдарм уже там", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, украинский ресурс по мониторингу боевых действий проигнорировали освобождение российскими войсками Дегтярного Харьковской области. О его освобождении Минобороны РФ сообщило 17 июля.

Ранее ТАСС сообщал, что ВС РФ зачищают правобережье Волчанска Харьковской области. Зачистку ведут российские подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа и 68-й, 69-й дивизий 6-й армии.

ВСУ неоднократно пытались закрепиться в городской застройке Волчанска силами штурмовых групп, однако этого сделать не удалось. Бойцы группировки войск "Север" перемалывали живую силу противника.