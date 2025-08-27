ВСУ контролируют лишь небольшой участок на юго-западной окраине населенного пункта, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины практически полностью утратили контроль над Юнаковкой Сумской области, но на Украине не желают этого признавать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине не хотят признавать практически полную утрату контроля над Юнаковкой. Возможно, из нее хотели сделать очередную "фортецу" (в переводе с украинского "крепость" - прим. ТАСС). Не такого масштаба как "фортеця Бахмут", конечно, однако именно в Юнаковке были сосредоточены основные силы и логистика, участвующие в "курской авантюре", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент ВСУ контролируют лишь небольшой участок на юго-западной окраине населенного пункта.

По его словам, украинский ресурс, который ведет мониторинг хода боевых действий, также не заявляет о ряде контролируемых российскими войсками территориях. Так, например, по данным ресурса, в Бессаловке "ничего не происходило", однако ранее генштаб ВСУ опубликовал искаженную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт.

"Кроме того, часть приграничной территории также заявляется как якобы серая зона, что не соответствует действительности, участки полностью контролируются ВС РФ", - добавил собеседник агентства.