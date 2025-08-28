Группировка "Восток" уничтожила гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ

Цели противника обнаружила воздушная разведка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" уничтожила из артиллерии пункт управления беспилотной авиацией, а с помощью "Ланцета" поразила буксируемую гаубицу М198 производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки выявили антенны и оборудование для управления дронами ВСУ. По полученным координатам артиллеристы нанесли серию точных ударов, в результате чего пункты управления были уничтожены вместе с техникой и средствами связи.

© Минобороны России

В оборонном ведомстве также рассказали про уничтожение расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" буксируемой гаубицы М198 американского производства. "В ходе воздушной разведки операторы БПЛА зафиксировали работу орудия противника в момент ведения огня. По координатам цели был немедленно направлен "Ланцет". Точным ударом гаубица была уничтожена", - следует из сообщения.