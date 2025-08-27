Из них семь дронов уничтожили над Ростовской областью

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 13 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА - над территорией Ростовской области, по 2 БПЛА - над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА - над территориями Смоленской области и Республики Крым", - сказали там.