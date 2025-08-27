Во время доставки боеприпасов в зоне СВО транспортное средство попало под обстрел противника

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Водитель гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии прапорщик Николай Макейкин при выполнении боевой задачи сумел сбить два FPV-дрона ВСУ, оказать помощь раненым сослуживцам и организовать их эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что во время доставки боеприпасов на позиции гаубичного артиллерийского дивизиона транспортное средство Макейкина попало под артобстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, водитель продолжил движение, маневрируя на загруженном боеприпасами автомобиле, вывел его из-под огня ВСУ, своевременно доставив груз на огневые позиции. В ходе разгрузки боеприпасов позиция российского артиллерийского подразделения подверглась атаке БПЛА противника.

"Продолжая выполнять боевую задачу, Николай Макейкин определил направление и траекторию движения вражеских дронов, занял удобную для стрельбы огневую позицию и метким огнем из личного оружия уничтожил два FPV-дрона. После того как атака противника была отбита, гвардии прапорщик Макейкин оказал первую помощь двум раненым военнослужащим и оперативно эвакуировал их в безопасное место", - сообщили в оборонном ведомстве.

Там также рассказали про гвардии сержанта Вячеслава Копейкина. Экипаж танка Т-90 под его командованием выполнял боевую задачу по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника. Прибыв в район назначения, экипаж занял позицию для высадки штурмовых групп, но, не успев закрепиться, был атакован ВСУ.

"Оценив ситуацию, Вячеслав, опираясь на боевой опыт, организовал отвлекающий маневр. По его приказу наводчик-оператор создал дымовую завесу, а механик-водитель, маневрируя, доставил штурмовую группу на запасную позицию. В ходе движения по приказу гвардии сержанта Копейкина наводчик-оператор открыл огонь из танкового вооружения, точными выстрелами уничтожив девять боевиков ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Там отметили, что слаженные действия экипажа под командованием Копейкина позволили штурмовой группе своевременно достичь запасной позиции, выйти во фланг противника и уничтожить его.