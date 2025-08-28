Житель Суджи Илья Белокрылов за время оккупации и плена написал около 500 стихов

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Житель приграничного города Суджа Курской области Илья Белокрылов, который был возвращен с территории Украины 24 августа после более полугода украинского плена, за время оккупации ВСУ и плена написал около 500 стихов. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"Около 500 стихов написал за это время (оккупацию и плен). Еще ко мне местные приходили, заказывали, я им пачками писал", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина добавил, что также написал стихотворение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, которое прочитал ей, когда возвращался из украинского плена.