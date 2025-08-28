В Казани представили обнаружитель дронов, автоматически включающий РЭБ

Разработка принадлежит компании НПО "Киловатт"

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Станцию "Сигнал-М", способную обнаружить беспилотники и автоматически включить станцию радиоэлектронной борьбы, представила компания НПО "Киловатт" на выставке "Дрон экспо - 2025" в Казани, сообщает корреспондент ТАСС.

"Одна из наших разработок, станция "Сигнал-М" - это обнаружитель дронов. На расстоянии до одного километра он обнаруживает дрон и автоматически включает РЭБ. После нейтрализации беспилотника станция РЭБ выключается, а "Сигнал-М" продолжает сканирование воздушного пространства", - сказала ТАСС исполнительный директор НПО "Киловатт" Жанна Хайрединова.

Она пояснила, что эта новая разработка была создана в соответствии с запросами бойцов. По словам исполнительного директора, такая функция удобна и в случае защиты территорий промышленных и агропредприятий, что в последнее время становится особенно актуальным: ведь БПЛА представляет опасность не только для фронта, но и для тыла.