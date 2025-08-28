При выполнении боевой задачи использовали гаубицы "Мста-Б"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили временные пункты дислокации украинских военных на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" артиллерийского подразделения группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ. Это значительно облегчило продвижение мотострелковых подразделений для дальнейших наступательных действий", - отметили в ведомстве.

Разведчики группировки войск "Север", используя БПЛА, зафиксировали спешный отход украинских военных с позиций.