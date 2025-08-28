Тяжелые FPV-дроны расчищают путь для коптеров-камикадзе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск "Запад" вскрывают позиции танков ВСУ в капонирах тяжелыми FPV-дронами самолетного типа "Молния-2", которые расчищают путь уже для коптеров-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танки в капонирах помогаем вскрывать, которые замаскированы, для работы FPV-дронов. Мы ударами расчищаем путь для них, и они смогут спокойно подлететь к цели". - процитировало ведомство слова оператора "Молнии" с позывным Гудок.

Боец добавил, что среди последних пораженных целей - украинский бронеавтомобиль "Козак".