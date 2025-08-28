Рассчет вскрывает огневые позиции врага на красноармейском направлении

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Разведчики группировки войск "Центр" ежедневно выявляют огневые позиции украинских военных на красноармейском направлении, используя звукометрический комплекс 1Б76 "Пенициллин". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет автоматизированного звукометрического комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" группировки войск "Центр" ежедневно вскрывает огневые позиции украинских националистов на красноармейском направлении", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве пояснили, что боевая работа комплекса заключается в обнаружении и анализе звуковых волн, исходящих от выстрелов артиллерийских и минометных орудий противника. Благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков боевая машина способна "услышать" звук и определить координаты выстрела артиллерийского орудия на расстоянии до 50 км.

Командир отделения звукометрической разведки Виктор Зайцев рассказал о своей работе. "Мы будем слышать все. Это миномет, ствол или реактивная система. Смотрим точность на карте, выверяем, откуда она поступила и тут же передаем на пункт управления. А там уже решают, чем будут уничтожать и как", - сказал он.