Боевую машину подбили несколько расчетов FPV-дронов группировки "Центр"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Несколько расчетов FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили немецкий танк Leopard в Красноармейске (украинское название - Покровск), нанеся первый удар в кормовую часть. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство показало кадры уничтожения танка.

"В ходе воздушной разведки был обнаружен танк противника, активно маневрировавший по улицам города. Для его уничтожения привлекли несколько расчетов FPV-дронов. Первый удар нанесли в кормовую часть машины, чтобы остановить ее движение и лишить маневренности. Последующие расчеты добили поврежденный танк, вызвав детонацию боекомплекта", - сказали там.

Кроме того, один из дронов совершил полный облет цели для визуального осмотра, после чего нанес контрольный удар, добавили в ведомстве.

Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что наиболее тяжелая ситуация для украинских войск сложилась именно на данном направлении, а по словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) потеря города станет катастрофой для Украины.