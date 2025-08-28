В российских силовых структурах отметили, что против командования 57-й бригады ВСУ в проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над мобилизованными

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области издевалось над мобилизованными, неделями удерживая их в ямах и избивая. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в отношении командования 57-й омпбр в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над мобилизованными военнослужащими. По данным родственников, их удерживают неделями в ямах и избивают", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что вскрытые коррупционные схемы в 57-й бригаде ВСУ остановили поставки припасов ее подразделениям под Волчанск.