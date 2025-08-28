Из них 22 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, по 21 дрону - над Ростовской и Самарской областями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами сил противовоздушной обороны. По информации министерства, 22 дрона сбили над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА - над Ростовской и Самарской областями, 18 беспилотников - в небе над Краснодарским краем, 11 беспилотников - над территорией Крыма, по три дрона - над Воронежской и Саратовской областями, два БПЛА - над территорией Волгоградской области и один беспилотник - над Азовским морем.