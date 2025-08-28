Кроме того, российские войска продвинулись на 1 км к Ставкам ДНР, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения российской армии вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Колодезей и на 1 км продвинулись по направлению населенного пункта Ставки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий в районе Колодезей в ДНР наши войска, вклинившись в оборону противника, продвинулись до 1 км по направлению населенного пункта Ставки", - сказал он.

Военный эксперт добавил: южнее Колодезей ВС РФ продвинулись к Дзержинскому (украинское название - Мирное) и, закрепившись на новых рубежах, улучшили свое тактическое положение, а также увеличили зону контроля на данном участке.