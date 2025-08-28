Украинские солдаты не могут преодолеть водохранилище вплавь из-за огневого контроля за территорией со стороны российских войск, рассказал военный эксперт

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Силы российской армии заблокировали крупную группировку ВСУ у одного из водохранилищ в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Из-за огневого контроля ВС РФ украинские солдаты на этом участке фронта не могут получать снабжение и покинуть укрепления, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Если говорить о Константиновке, то ситуация у противника там тяжелая, местами критическая. Дело в том, что к водохранилищу в городе наши силы прижали достаточно большую группировку противника. она лишена на данный момент возможности снабжаться каким-то образом и, по большому счету, отступать даже некуда - за спиной у них само водохранилище", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ не могут преодолеть водохранилище вплавь из-за огневого контроля за территорией со стороны российских войск, а также контратаковать по причине отсутствия тылового обеспечения. "Так что выход у них - погибель или плен, третьего не дано", - подытожил эксперт.