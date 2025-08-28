В Минобороны России отметили, что уничтожение цели подтверждено как средствами объективного контроля, так и значительным снижением активности БПЛА противника в районе Петропавловки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экипаж Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт управления беспилотной авиацией 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Скоординированными действиями российских разведывательных подразделений в районе н. п. Петропавловка на купянском направлении в одном из заброшенных зданий был обнаружен пункт управления БПЛА 14-й омбр ВСУ. В результате нанесенного по цели авиаудара экипажем ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39 пункт управления БПЛА противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение пункта управления дронами подтверждено как средствами объективного контроля, так и значительным снижением активности беспилотников противника в этом районе.