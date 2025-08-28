ВСУ пытаются спасти операторов дронов, так как они уже стали "элитными боевыми единицами", рассказал военный и политический эксперт

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Две бригады солдат ВСУ, в том числе элитные подразделения операторов БПЛА заблокированы силами ВС РФ в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный и политический эксперт из Донбасса Ян Гагин.

"Отдельно стоит рассказать о ситуации в Серебрянском лесничестве, где нашими силами сейчас блокированы практически две бригады [ВСУ], они находятся в достаточно тоже тяжелом положении. И сейчас украинские силы пытаются вывести из-под удара целое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Гагин.

Он добавил, что ВСУ пытаются спасти операторов дронов, так как они уже стали "элитными боевыми единицами" за время боев в регионе, обучить такие подразделения с нуля почти невозможно - на это требуется огромное количество времени и участия в боевых действиях.

"Поэтому сейчас противник будет стараться всеми силами вывести этот отряд из-под нашего удара, а тех, кто менее интересен для спасения, просто будут бросать нам под ноги, чтобы мы спотыкались при дальнейшем нашем развертывании и наступлении", - подытожил Гагин.

За Серебрянское лесничество шли ожесточенные бои. На данное направление противник кидал в том числе подразделения "Азова" (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ). Как сообщали ТАСС 15 августа в силовых структурах РФ, российские войска уничтожили несколько позиций боевиков группировки "Азов" в районе лесничества, сдались двое боевиков. Как рассказали агентству военнопленные, несмотря на тактическую сложность направления, командование оставило боевиков на линии фронта с минимальным набором вооружения, без связи и средств радиоэлектронной борьбы.