В Минобороны России подчеркнули, что, лишившись средств разведки и контроля обстановки, противник был дезорганизован и утратил возможность продолжать эффективную оборону

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией противника в районе Константиновки, и еще один - в окрестностях Берестка (порядка 1 км от Константиновки). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При обеспечении поддержки штурмовым отрядам Южной группировки войск "в ходе ведения разведки ближнего тыла ВСУ в районе Константиновки операторами БПЛА были обнаружены и мощным артиллерийским налетом расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами", говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один номер расчета беспилотника был замечен при облете лесного массива в окрестностях Берестка, находящегося близ Константиновки. "После проведения доразведки координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету Южной группировки войск. В результате огневого поражения пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен", - добавили в Минобороны. Операторы дронов также обнаружили и уничтожили два украинских октокоптера R-18, оснащенных тепловизорами.

В Минобороны подчеркнули, что, лишившись средств разведки и контроля обстановки, противник был дезорганизован и утратил возможность продолжать эффективную оборону. "Очаги сопротивления противника на переднем крае были оперативно подавлены, а подразделения российской армии продвинулись вперед, заняв новые позиции", - заключили в военном ведомстве.